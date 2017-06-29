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بالصور.. محافظ القليوبية يعتمد تعريفة ركوب السرفيس بعد زيادة أسعار الوقود

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتمد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، تعريفة الركوب لسيارات السرفيس، عقب زيادة الوقود، في الوقت الذي أمر فيه المحافظ الأجهزة التنفيذية، بتشديد الرقابة على الأسواق وبيان التزام السائقين بالتعريفة، وعدم مخالفتها.

يأتي ذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء اليوم، بزيادة تعريفة الأجرة لوسائل النقل بنسبة 10% لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.

تعريفة ركوب السرفيس (13)تعريفة ركوب السرفيس (1)تعريفة ركوب السرفيس (2)تعريفة ركوب السرفيس (3)تعريفة ركوب السرفيس (4)تعريفة ركوب السرفيس (5)تعريفة ركوب السرفيس (6)تعريفة ركوب السرفيس (7)تعريفة ركوب السرفيس (8)تعريفة ركوب السرفيس (9)تعريفة ركوب السرفيس (10)تعريفة ركوب السرفيس (11)تعريفة ركوب السرفيس (12)تعريفة ركوب السرفيس (14)

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مصراوي Masrawy

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