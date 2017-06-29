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رئيس السكك الحديدية: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات

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مصراوي Masrawy

رئيس السكك الحديدية: لا زيادة في تذاكر القطارات

04:12 م الخميس 29 يونيو 2017

رئيس السكك الحديدية: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس مدحت شوشة أنه لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، وذلك بعد احريك اليوم لأسعار الوقود والمحروقات.

وأشار شوشة - في تصريح صحفي اليوم-، إلى أن أسعار تذاكر القطارات غير المكيفة لم يتم تحريكها منذ عام 1999 حتى الآن مراعاة للبعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وأوضح أن تذاكر قطارات الفروع والضواحى مازالت بسعر جنيه واحد لمسافة تزيد عن 25 كم، وقال "على سبيل المثال فإن سعر تذكرة القطار من القاهرة إلى محطة ايتاى البارود 3.75 جنيه لمسافة حوالى 125 كم".

وأضاف أن "سكك حديد " ملتزمة بتقديم خدماتها لمحدودي الدخل، والتي تمثل طبقة عريضة من جمهور المسافرين من الركاب وخاصة ركاب الدرجات العادية على خطوط الفروع والضواحي وتعتبر ارخص وسيلة مواصلات على مستوى العالم وأرخص من أي وسيلة مواصلات اخرى داخل الجمهورية .

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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