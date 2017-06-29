مستشفى بنها الجامعي يغلق قسم الاستقبال مؤقتًا.. ويرفض أي حالات

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أكد الدكتور يسري السعيد مدير عام مستشفيات جامعة بنها، أنه تقرر إغلاق أقسام الاستقبال بالمستشفيات وعدم قبول أي حالات مرضية سوى حالات الطوارئ الخاصة بمرضى المخ والأعصاب موقتًا، وذلك بسبب الازدحام الشديد على أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى خلال الفترة الماضية.



وقال "السعيد" في تصريح له، اليوم الخميس: إنه "تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية وإدارة الأزمات بالمحافظة على عدم تحويل أية حالات لأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية، وقيام مرفق الإسعاف بالقليوبية بتحويل المرضى مباشرة إلى مستشفى بنها التعليمي".

وأضاف أن المستشفى الجامعي يتحمل فوق طاقته الاستيعابية - حيث استقبل بالأمس فقط 800 حالة منها 300 فقط خلال ساعتين، مما أدى إلى وجود حالة من الازدحام، وتطاول عدد كبير من المرضى والمصاحبين لهم على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين والأمن الإدارى بأقسام الاستقبال والطوارئ.

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وأشار مدير مستشفيات بنها إلى أنه التقى بالدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة وشرح له التطورات المتعلقة باقسام الاستقبال والطوارئ، قائلًا: "المستشفيات امتلئت عن آخرها بالمرضى المحجوزين على الرغم من أن سعة المستشفيات تصل إلى 1000 سرير".

من جانبه أكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها أن زيادة الإقبال على مستشفيات الجامعة يؤكد ثقة المواطنين فيما تقدمه من رعاية.



وـضاف الدكتور القاضى أن إدارة المستشفيات لجأت إلى البحث عن حلول لحل أزمة التكدس والوصول إلى القدرة الاستيعابية القصوى للمستشفيات من خلال التعاون بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية ومديرية الشئون الصحية في إغلاق قسم الاستقبال مؤقتًا مع استمرار المستشفى الجامعى في استقبال الحالات الطارئة لمرضى المخ والأعصاب لخطورة أغلب الحالات التي تردد عليها.