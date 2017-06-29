العثور علي جثة «طفل إيطاليا» داخل جوال بعد اختفاءه في الدقهلية

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عثر أهالي قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، على جثة الطفل وليد محمد حامد الغطاس البالغ 10 سنوات، والمعروف بـ"طفل إيطاليا" والذي يحمل الجنسية الإيطالية والمصرية، في جوال "شيكارة" داخل بدروم منزل مجاور لمنزله بعد اختفاءه منذ الاثنين الماضي خلال لهوه مع الأطفال.

تلقي اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة طلخا بلاغاً من أهالي قرية ميت الكرماء بالعثور علي جثة الطفل وليد الغطاس، مقتولاً داخل جوال ببدروم منزل داخل القرية.

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على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل جثمان الطفل إلى مستشفى طلخا للعرض على الطب الشرعي، كما تم إلقاء القبض على مالك المنزل ويدعي "أحمد. ش. ع - 33 عاماً - حداد، وجاري التحقيق معه الآن وتكثيف التحريات حول واقعة خطف الطفل وقتله.

في الوقت نفسه سادت حالة من الحزن داخل قرية ميت الكرماء، حزناً على مقتل الطفل، مطالبين بسرعة كثف ملابسات الحادث وإعدام الجاني، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.