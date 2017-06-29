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غضب بين السائقين بعد ارتفاع البنزين في الغربية

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غضب بين السائقين بعد ارتفاع البنزين في الغربية غضب بين السائقين بعد ارتفاع البنزين في الغربية

التحرير

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سادت حالة من الغضب والاستياء الشديد بين سائقي الأجرة وأصحاب السيارات بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، عقب قرار مجلس الوزراء بارتفاع البنزين، دون تحديد زيادات التعريفة من قبل المسؤولين بالمحافظة.

ووقفت السيارات في صفوف متوازية أمام المواقف الرسمية في شارع الجلاء والبحر وموقف طنطا المجمع، معلنين رفضهم العمل لحين النظر في زيادة أسعار التعريفة الرسمي، بينما اختفى بنزين 80 في عدد كبير المحطات. 

وأكد السائقين، أنهم فوجئوا بالأسعار الجديدة في يوم عطلة رسمي، دون إخطارهم بالتعريفة الرسمية الجديدة والمقرر زيادتها.

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من جانبه أوضح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار صدر من مجلس الوزراء على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنهم بصدد تحديد التعريفة الرسمية الجديدة منعًا لاستغلال أصحاب السيارات الأجرة للمواطنين.

في نفس السايق، قال "مصدر" بمجمع مواقف الأجرة الرئيسي بسبرباى: إن "الزيادات المقرر تحديدها سيصل إلى نحو 10%، كما سيرتفع سعر الأجرة للخطوط الداخلية لـ1.5 بدلا من 1.25"، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عنها رسميا يوم السبت.

 

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التحرير

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