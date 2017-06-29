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محافظ الإسماعيلية بعد زيادة الوقود: لن أسمح للسائقين باستغلال المواطنين

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محافظ الإسماعيلية بعد زيادة الوقود: لن أسمح للسائقين باستغلال المواطنين محافظ الإسماعيلية بعد زيادة الوقود: لن أسمح للسائقين باستغلال المواطنين

التحرير

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عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم، اجتماعًا عاجلًا بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزعبى السكرتير العام المساعد وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والعميد محمد عامر مدير إدارة المرور ونائبه العقيد حمدي عبد النبي ونبيل الغريب وكيل وزارة والتجارة الداخلية وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لاستعراض ومناقشة الآثار المترتبة على قرار مجلس الوزراء بتحريك المواد البترولية.

وخلال الاجتماع تم بحث ومناقشة جميع وتعريفة نقل الركاب على خطوط الأقاليم والمحافظات من و إلى الإسماعيلية، إضافة إلى الخطوط الداخلية والسرفيس والتاكسي، ومناقشة واستعراض المقترحات الخاصة بتحريك تعريفة نقل الركاب بما لا يسمح بأي شكل من أشكال استغلال بعض السائقين لرفع تسعيرة الأجرة بشكل جزافي ووفقًا للتقديرات التي وضعها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تضع في الاعتبار معايير الاستهلاك، ومعدلات الزيادة التي نتجت بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية التي أقرها مجلس الوزراء.

وشدد المحافظ على أنه لن يُسمح بأي حال من الأحوال باستغلال بعض السائقين ومحاولة رفع أسعار أجرة نقل الركاب عن التعريفة المقررة، كما تم التأكيد على تكثيف الرقابة المرورية والأمنية  على جميع مواقف السيارات لمحاربة أي صورة من صور الاستغلال، كما تم الموافقة على إقرار التسعيرة الجديدة لنقل الركاب - منوهًا إلى أنه في حالة وجود أي شكاوى أو مخالفات يُرجى التواصل مع إدارة المرور.

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وفى سياق متصل تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الموقف كاملًا، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن منظومة نقل الركاب بالمحافظة بعد قرار زيادة أسعار الوقود. 

وكان مجلس الوزراء قد أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق 29 يونيه وقد تضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، بحيث تم رفع سعر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، لغاز لبتوجاز.

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التحرير

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