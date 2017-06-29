محافظ الشرقية السابق: ارتفاع أسعار الوقود أصاب المواطنين بالصدمة

التحرير

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أكد الدكتور رضا عبدالسلام، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ومحافظ الشرقية السابق، أن ارتفاع أسعار الوقود أصاب المواطنين بالصدمة.

وأضاف "عبدالسلام" في تصريح خاص لـ"التحرير" اليوم الخميس، أن الارتفاع جاء وفقًا لاتفاقية الحكومة المصرية مع صندوق الدولي، والتي تم توقيعها قبل أكثر من 4 سنوات، وتضمنت رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود بمختلف أنواعه.

وتساءل المحافظ الساب: "إيه اللي اتغير في حياة المواطن خلال الـ 4 سنوات الماضية علشان يستحمل الزيادة دي.. مفيش جديد، وكلنا مصدومين".

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وتضمنت الزيادة الجديدة لأسعار الوقود، رفع البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/إسطوانة.

وتُعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود خلال نوفمبر الماضى تزامنا مع تحرير سعر الصرف.