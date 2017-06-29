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أسعار الوقود تثير جنون سائقي الأجرة في الإسكندرية

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أسعار الوقود تثير جنون سائقي الأجرة في الإسكندرية أسعار الوقود تثير جنون سائقي الأجرة في الإسكندرية

التحرير

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فاجأت المواطنين بارتفاع البنزين والسولار صباح اليوم، تزامناً مع الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، الأمر الذي الذي تسبب في قيام سائقي سيارات الأجرة بمحافظة الإسكندرية بفرض تسعيرة جديدة على المواطنين تتراوح من 30% إلى 60%.

و شكى عدد من المواطنين من الأسعار الجديدة على جميع الخطوط لاسيما المتوسطة البالغ عددها 42 خطًا - حيث بلغت الزيادة على الخطوط المتوسطة نحو 50 قرشاً للخط الواحد، ورفع سائقو سيارات الأجرة "الميكروباص" بخطوط المندرة – المنشية أو محطة و العصافرة – المنشية أو محطة مصر وسيدى بشر – المنشية أومحطة مصر إلى 3 جنيهات بدلاً من جنيهين ونصف الجنيه

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أما خط محطة الرمل - العجمي، رفع السائقون الأجرة إلى ٥ جنيهات بدلاً من ٤ جنيهات والمندرة - محطة الرمل 3 جنيهات ونصف الجنيه بدلًا من جنيهين ونصف الجنيه ومحطة مصر - العصافرة إلى 3 جنيهات ونصف الجنيه بدلا من جنيهين، بينما تم رفع أسعار أجرة " البيطاش - الهانوفيل و البيطاش - الكيلو ٢١ إلى إلى جنيهين ونصف بدلاً جنيه ونصف الجنيه والمنشية - البيطاش ٣ جنيهات ونصف الجنيه بدلاً من جنيهين ونصف الجنيه.

من جانبها لم تعلن محافظة الإسكندرية إلى الآن عما إذا كان هناك تسعيرة جديدة لسيارات الأجرة فى الإسكندرية أم لا.

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التحرير

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