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مدير أمن الشرقية: تشديدات أمنية لمواجهة تلاعب السائقين في الأجرة

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مدير أمن الشرقية: تشديدات أمنية لمواجهة تلاعب السائقين في الأجرة مدير أمن الشرقية: تشديدات أمنية لمواجهة تلاعب السائقين في الأجرة

التحرير

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عقد مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، اليوم، اجتماعًا عاجلًا مع المحافظ اللواء خالد سعيد، وعدد من رؤساء مجالس ومدن المحافظة، لوضع تسعيرة جديدة للمواصلات، بعد قرار مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برفع الوقود.
 
وقال "طبلية" في تصريح خاص لـ"التحرير": إن "هناك تشديدات أمنية لمنع حدوث أي تلاعب من قبل السائقين في أسعار الأجرة قبيل وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب".

وأكد مدير أمن الشرقية، أن هناك رقابة مكثفة على المواقف المنتشرة بدائرة المديرية لمنع حدوث أية مشاحنات أو مناوشات بين المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، والتأكد من أن قائدي السيارات لم يخرجوا عن التسعيرة المُحددة.

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وتضمنت الزيادة الجديدة لأسعار الوقود، رفع البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر  والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/إسطوانة.
 وتُعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام حيث رفعت أسعار الوقود خلال نوفمبر الماضى تزامنا مع تحرير سعر الصرف.

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التحرير

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