«موازنة البرلمان»: رفع سعر الوقود سيئ ومرتبط بصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق

التحرير

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قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود والمحروقات تعتبر جزء من منظمة الإصلاح الاقتصادى للحكومة، مشيرًا إلى أن وقت صدورها سيئ للغاية.

وأضاف عمر، فى تصريح لـ"التحرير" أن صدور هذه القرارات فى الوقت الحالي مرتبط بصرف الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن الدولة أُجبرت على تلك القرارات، خاصة أنها صدرت فى وقت الاحتفال بذكرى ثورة 30 يوينو.

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وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرار يوفر للدولة حوالي 35 مليار جنية، والذى يًعد جزء من ما دفعته الدولة للشعب، مشيرًا إلى أن الدولة دفعت للمواطنين حوالي 75 مليار جنية فى حزمة قرارات اجتماعية لحماية محدودى الدخل.

وأعلن مجلس الوزراء اليوم الخميس، تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ليصبح سعر لتر السولار 3.65 جنيه، وبنزين 80 بسعر 3.65 جنيه، وبنزين 92 بسعر 5 جنيهات للتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز 30 جنيها.

