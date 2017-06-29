أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حزب موال للرئيس التونسي الأسبق يتهم حركة النهضة بتلقي تمويلات قطرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حزب موال للرئيس التونسي الأسبق يتهم حركة النهضة بتلقي تمويلات قطرية

03:52 م الخميس 29 يونيو 2017

حزب موال للرئيس التونسي الأسبق يتهم حركة النهضة بتلقي تمويلات قطرية

حركة النهضة التونسية

تونس - (د ب أ):
اتهم الحزب الدستوري التونسي، الذي يمثل واجهة لبقايا حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حركة النهضة الإسلامية بتلقي تمويلات قطرية.

وقال الحزب الدستوري، اليوم الخميس، إنه تقدم إلى رئاسة بطلب تحقيق جدي حول التمويلات الأجنبية التي تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عبر جمعيات أو إدخال المال خلسة إلى البلاد.

كما دعا الحزب ، في بيان له الحكومة ، إلى "التحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التي تحوم حول الثراء الفاحش والامكانيات الخارقة للعادة التي تتمتع بها أحزاب تونسية وعلى رأسها حزب النهضة".

وتنفي حركة النهضة الاسلامية باستمرار تلقيها أي تمويل خارجي وتقول إنها تعتمد على مساهمات أعضائها ومنخرطيها.

وأشار الحزب الدستوري إلى أنه قدم لرئيس الحكومة تقارير تفيد بتمويل قطر لحزب النهضة الشريك في الائتلاف الحكومي والحزب الأول في البرلمان.

ويعد الحزب الدستوري الحر الوريث السياسي الأبرز لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل قضائيا بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

ويضم الحزب قيادات من حزب التجمع الذي حكم تونس بين 1987 و2011 وسياسيين موالين لحكم بن علي.

ومنذ 2011 ما زال عدد من وزراء بن علي ومسؤولين سابقين خلال فترة حكمه ملاحقين قضائيا في قضايا ترتبط بفساد مالي واستغلال النفوذ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • راشد الغنوشي يقاضي سكاي نيوز عربية

    راشد الغنوشي يقاضي سكاي نيوز عربية

    أخبار
  • تونس تطلب من فرنسا تسليمها أحد أقارب بن علي

    تونس تطلب من فرنسا تسليمها أحد أقارب بن علي

    أخبار
  • توقيف أحد أقارب الرئيس التونسي الأسبق بن علي في جنوب شرق فرنسا

    توقيف أحد أقارب الرئيس التونسي الأسبق بن علي في جنوب شرق فرنسا

    أخبار
  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

إعلان

ed7451a234.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون