حزب موال للرئيس التونسي الأسبق يتهم حركة النهضة بتلقي تمويلات قطرية

تونس - (د ب أ):

اتهم الحزب الدستوري التونسي، الذي يمثل واجهة لبقايا حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حركة النهضة الإسلامية بتلقي تمويلات قطرية.

وقال الحزب الدستوري، اليوم الخميس، إنه تقدم إلى رئاسة الحكومة بطلب تحقيق جدي حول التمويلات الأجنبية التي تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عبر جمعيات أو إدخال المال خلسة إلى البلاد.

كما دعا الحزب ، في بيان له الحكومة ، إلى "التحري في كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التي تحوم حول الثراء الفاحش والامكانيات الخارقة للعادة التي تتمتع بها أحزاب تونسية وعلى رأسها حزب النهضة".

وتنفي حركة النهضة الاسلامية باستمرار تلقيها أي تمويل خارجي وتقول إنها تعتمد على مساهمات أعضائها ومنخرطيها.

وأشار الحزب الدستوري إلى أنه قدم لرئيس الحكومة تقارير تفيد بتمويل قطر لحزب النهضة الشريك في الائتلاف الحكومي والحزب الأول في البرلمان.

ويعد الحزب الدستوري الحر الوريث السياسي الأبرز لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل قضائيا بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

ويضم الحزب قيادات من حزب التجمع الذي حكم تونس بين 1987 و2011 وسياسيين موالين لحكم بن علي.

ومنذ 2011 ما زال عدد من وزراء بن علي ومسؤولين سابقين خلال فترة حكمه ملاحقين قضائيا في قضايا ترتبط بفساد مالي واستغلال النفوذ.