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مرور القاهرة: إقرار التعريفة الجديدة للسائقين وتطبيق الزيادات من الغد

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مصراوي Masrawy

مرور القاهرة: إقرار التعريفة الجديدة للسائقين وتطبيق الزيادات من الغد

03:57 م الخميس 29 يونيو 2017

مرور القاهرة: إقرار التعريفة الجديدة للسائقين وتطبيق الزيادات من الغد

سيارات الأجرة

كتب – فتحي سليمان:

قال العميد عماد حماد، مدير العلاقات والإعلام بمرور القاهرة، إن محافظة القاهرة، أقرت زيادات التعريفة الخاصة بمواقف السيارات الداخلية المنتشرة بنطاق المدينة، وذلك عقب تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي، مع المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، لتحديد تعريفة الركوب الجديدة بعد رفع الوقود للسيارات.

وأقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.

وأقرت المحافظة زيادة تعريفة الركوب لمسافات أكثر من 15 كيلو ل 50 قرش والرحلات الداخلية الأقل من 15 كيلو بتعريفة 25 قرشا على أن يتم تطبيق الرحلات من الساعات الأولى من صباح غدا الجمعة، وستقوم إدارة المرور بتعليق لافتات بكافة مواقف السيارات بتعريفة الركوب الجديد مع تواجد رجال المرور بمواقف سيارات الأجرة لضبط الأسعار الخاصة بتعريفة الركوب من أجل الحد من ظاهرة جشع سائقي المركبات واستغلال الظروف الاقتصادية التي فرضت على رفع أسعار الوقود الخاص بتلك السيارات

وتتواصل إدارة مرور القاهرة مع هيئة النقل الجماعي والسرفيس حول اسعار تعريفة الركوب الخاصة بالرحلات الخارجية ليتم إقرارها ومعرفة رجال المرور بها حتى يتم تطبيقها بالمواقف ومنع التلاعب بها ومن يخالف تلك الاجراءات من سائقي السيارات سيعرض نفسه للمسألة القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضدهم في ظل تدعيم كافة المواقف بمباحث المرور والخدمات السرية لضبط ارتفاع أسعار التعريفة ومنع استغلال سائقي سيارات الأجرة للمواطنين

ويكثف رجال المرور، من الوجود الشرطي بالمحاور والطرق الرئيسية، لمنع زيادة أجرة الركوب مع زيادة الدوريات الراكبة لمنع تكدس المرور في بعض القطاعات وتوجيه المواطنين إلى المحاور الأقل كثافة خاصة في أوقات الذروة مع تكثيف الحملات الرقابية على جميع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وإحكام الرقابة على متابعة تعريفة الأجرة ومنع الاستغلال للمواطنين.

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