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أغاني وطنية وشاشات عرض في ذكرى ثورة 30 يونيو بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

أغاني وطنية وشاشات عرض في ذكرى ثورة 30 يونيو بالمنوفية

03:49 م الخميس 29 يونيو 2017

أغاني وطنية وشاشات عرض في ذكرى ثورة 30 يونيو بالمنوفية

محافطة المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافطة المنوفية، اليوم الخميس، التنسيق مع الوحدات المحلية القروية والإدارات الخدمية لعمل أغاني وطنية احتفالًا مع المواطنين في ذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكد بيومي، أن الاحتفال يتضمن وضع شاشات عرض لبث مادة إعلامية تخص أعياد الثورة، والتنسيق مع مأمور مركز شرطة أشمون بتكثيف النواحي الأمنية بجميع الشوارع والميادين في القرى والمدينة حتى لا يتم إفساد فرحة المواطنين بأي أعمال تخريبية، والتنسيق مع المرور بتكثيف الخدمات المرورية مع المدينة والقرى لمنع أي تكدس أو ازدحام، وتم التنسيق مع الدفاع المدني بأن يكون على أتم استعداد وأن يكون قريب من الأهالي والمواطنين في الاحتفال.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الإدارة الصحية بعمل استعداداتها الكاملة، وأن تكون في وضع الاستعداد هي والوحدات الصحية، وتكليف نائب رئيس المدينة لشئون القرى ونائب رئيس المدينة بالمتابعة ليلًا ونهارًا مع قسم تحسين البيئة وقسم النظافة لإزالة أي تجمعات قمامة منعا لدس أي متفجرات بها، والتنسيق مع الاشغالات وشرطة المرافق بازالة أي اشغالات ومنع أي تكدس أو ازدحام، والتنسيق مع قسم الإنارة وشركة الكهرباء لإنارة الشوارع والميادين.

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