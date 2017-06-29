"صحة الوادي الجديد": مد الطوارئ بالمستشفيات إلى بعد احتفالات "30 يونيو"

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر الدكتور محمد السيد موسى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، مد العمل برفع درجة الاستعداد والطوارئ في المستشفيات ومنافذ الخدمة، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، حتى الانتهاء من احتفالات ثورة 30 يونيو غدًا الجمعة.

وقال موسى اليوم لـ" مصراوي"، إن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات بدأ من الجمعة الماضية، استعدادًا للاحتفالات بعيد الفطر المبارك، الذي جاء هذا العام في ذروة موسم الصيف، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ بالمستشفيات تمتد بامتداد الإجازات، حتى انتهاء الاحتفالات بعيد ثورة 30 يونيو، وتشمل الاستعدادات توافر أعداد مضاعفة من أطقم "الورديات" في الأقسام الحرجة كالاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، والتخدير مع التأكد من تواجد الإخصائيين من جميع التخصصات.

وأشار إلى أنه يجب التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بكميات مضاعفة، ونشر سيارات الإسعاف على نقاط تمركز موزعة على أحياء المحافظة، وبالقرب من أماكن المتنزهات، والتجمعات والطرق السريعة.