أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"صحة الوادي الجديد": مد الطوارئ بالمستشفيات إلى بعد احتفالات "30 يونيو"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"صحة الوادي الجديد": مد الطوارئ بالمستشفيات إلى بعد احتفالات "30 يونيو"

03:47 م الخميس 29 يونيو 2017

الدكتور محمد موسي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر الدكتور محمد السيد موسى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، مد العمل برفع درجة الاستعداد والطوارئ في المستشفيات ومنافذ الخدمة، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، حتى الانتهاء من احتفالات ثورة 30 يونيو غدًا الجمعة.

وقال موسى اليوم لـ" مصراوي"، إن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات بدأ من الجمعة الماضية، استعدادًا للاحتفالات بعيد الفطر المبارك، الذي جاء هذا العام في ذروة موسم الصيف، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ بالمستشفيات تمتد بامتداد الإجازات، حتى انتهاء الاحتفالات بعيد ثورة 30 يونيو، وتشمل الاستعدادات توافر أعداد مضاعفة من أطقم "الورديات" في الأقسام الحرجة كالاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، والتخدير مع التأكد من تواجد الإخصائيين من جميع التخصصات.

وأشار إلى أنه يجب التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بكميات مضاعفة، ونشر سيارات الإسعاف على نقاط تمركز موزعة على أحياء المحافظة، وبالقرب من أماكن المتنزهات، والتجمعات والطرق السريعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدير أمن قنا يتفقد استعداد الكمائن لـ

    مدير أمن قنا يتفقد استعداد الكمائن لـ"30 يونيو"

    أخبار
  • أغاني وطنية وشاشات عرض في ذكرى ثورة 30 يونيو بالمنوفية

    أغاني وطنية وشاشات عرض في ذكرى ثورة 30 يونيو بالمنوفية

    أخبار
  • طوارئ في المنوفية استعدادًا لـ

    طوارئ في المنوفية استعدادًا لـ"30 يونيو"

    أخبار
  • الوادي الجديد تحصد المركز الأول على قطاع المنيا للتعليم الفني

    الوادي الجديد تحصد المركز الأول على قطاع المنيا للتعليم الفني

    أخبار

إعلان

ae1f3892c3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"