عضو "تشريعية النواب": كان لابد من تطبيق قرار زيادة الوقود بطريقة "الشرائح"

كتبت-مروة شوقي:

وصف ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، قائلًا: "القرار أصاب الجميع بالوجوم فلا تعليق".

وقال بخيت في تصريح خاص لـ"مصراوي"، الخميس، إن "المواطن محدود الدخل التي يقع على كاهله جميع الزيادات يتفهم سياسات الإصلاح الاقتصادي أكثر من أغنياء الوطن، الذين إن مدوا يد العون للدولة ما كنا وصلنا إلى رفع الدعم بشكل مستمر واستياء الشعب المرافق لتلك القرارات".

وبحسب عضو لجنة الشئون التشريعية، فإن قرار الزيادة جاء عقب ما أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية من زيادة المعاشات وبطاقات التموين والتي ستكلف الدولة 47 مليار جنيه.

وأضاف: "كيف ستوفر الدولة هذا المبلغ في ظل عدم وجود تصنيع وعدم وجود سياحة، والمشكلة أن اي زيادة تأتي على عاتق الطبقة الدنيا من المجتمع والتي تعدت أكثر من 60% من سكان مصر".

وأوضح بخيت، أن القرار كان لابد أن يدرس ويؤخذ بطريقة الشرائح، بحيث يتحمل أصحاب المركبات الزيادة ويبقى الدعم على المواصلات العامة، "تعميم القرار على الكافة يضر بالجميع".

وذكر أن قرض الصندوق الدولي الذي وافق عليه مجلس النواب، هو شهادة صلاحية على تعافي الاقتصاد المصري ليقوم من كبوته، متابعًا:" ولذا فتلك الزيادات مهمة لكن كانت يجب أن تتم على شرائح".

كان مجلس الوزراء، أقرّ صباح الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من اليوم وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".