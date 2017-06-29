"الجيزة" تعلن التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي بعد زيادة أسعار الوقود

كتبت- ندى الخولي:

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أنه سيتم تشديد الرقابة على كافة مواقف السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة لمراقبة التزام السائقين بالزيادة الجديده في تعريفة النقل واتخاذ إجراءات رادعة حيال أي سائق لا يلتزم بالتعريفة الجديدة.

وأكد الدالي، خلال الاجتماع العاجل الذي عقده داخل غرفة عمليات المحافظة، مع مسئولي مشروع النقل الجماعي والسرفيس والمتابعة الميدانية بالمحافظة ووكيل مديرية التموين ورئيس مباحث الإدارة العامة لمرور الجيزة لإقرار التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي، أنه تم إلزام كافة السائقين بوضع ملصقات (استيكرز) على واجهة السيارة بالتعرفية المقررة وخط السير من بداية الخط وحتى نهايته، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم بتعليق لافتات داخل المواقف بتعريفة كل خط.

وقال الدالي إنه تم اعتماد التعريفة الجديدة لمركبات النقل الجماعة والسرفيس والتي تتراوح بين 25 قرش و75 قرش للخطوط الداخلية، ومن 3 جنيهات إلى 5 جنيهات للخطوط الخارجية بنسبة تتراوح بين 7 إلى 20% وفقًا لمسافة كل خط وإلزام السائقين بها حتى لايتم استغلال المواطنين.

وناشد المحافظ، المواطنين بالإبلاغ عن أي سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة.

كما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمراقبة مواقف النقل الجماعي والسرفيس للإبلاغ عن أية تجاوزات.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات في حالة انعقاد دائم وعلى اتصال بكافة الأحياء والمراكز والمدن ومسئولي النقل الجماعي والسرفيس لمراقبة تطبيق التعريفة الجديدة والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة وضبط أية مخالفات من السائقين.

حضر الاجتماع نواب المحافظ اللواءان أسامة شمعة، وعلاء الهراس، ومنال عوض، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، وعبد الرحمن الشهاوي السكرتير المساعد.