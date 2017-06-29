رسميًا.. مهاجم توتنهام السابق ينضم إلى بورنموث

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي بورنموث، ضم رسميًا الدولي الإنجليزي جيرمان ديفو، مهاجم توتنهام هوتسبير وسندرلاند السابق، بعقد يمتد لـ3 سنوات، في صفقة انتقال حر.

وشارك الدولي الإنجليزي صاحب الـ34 عامًا، مع سندرلاند الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، خلال الموسم المنقضي، وشارك في 37 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 3.323 دقيقة، مسجلآ خلالهم 15 هدفًا وصنع هدفين آخرين.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن بورنموث قريب من ضم، الهولندي ناثان آكي صاحب الـ22 عامًا، من نادي تشلسي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني لمدة 5 سنوات، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ بورنموث.