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فان بيرسي على أعتاب العودة إلى «البريميرليج»

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فان بيرسي على أعتاب العودة إلى «البريميرليج» فان بيرسي على أعتاب العودة إلى «البريميرليج»

التحرير

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ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، اليوم الخميس، أن الدولي الهولندي روبين فان بيرسي، مهاجم نادي فنربخشة التركي الحالي والسابق لمانشستر يونايتد وأرسنال، على أعتاب العودة للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال الموسم المقبل.

وأضافت ميرور أن الهولندي فرانك دي بور، المدير الفني الجديد لنادي كريستال بالاس، يرغب في التعاقد مع مواطنه فان بيرسي صاحب الـ33 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وكان فان بيرسي، قد انتقل إلى فنربخشة قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد قبل عامين، مسجلآ في موسمه الأول 22 هدفًا، بما في ذلك 16 في الدوري التركي الممتاز، وسعى للعودة إلى البريميرليج الموسم الماضي إلى أندية ستوك سيتي ووست هام يونايتد وميدلزبره رفضوا عودته.

الجدير بالذكر أن روبين فان بيرسي شارك مع فنربخشة بالموسم الماضي بجميع المسابقات في 39 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 2.343 دقيقة، مسجلآ 18 هدفًا وصنع 5 آخرين.

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