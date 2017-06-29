وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بتشديد الرقابة على أسعار النقل والمواصلات

كتبت- ندى الخولي:

وجه هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، كافة المحافظين بالمتابعة المستمرة لأسعار النقل والمواصلات داخل كل محافظة وبين المحافظات بعد الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار.

وأرسل وزير التنمية المحلية، خطابات لكل المحافظين بعدد من التوجيهات والتي تضمنت أن تكون الزيادة المقررة في الأجرة على مقدار التكلفة الفعلية للرحلة للراكب ولا تكون زيادة عشوائية غير مبررة علي المواطنين.

كما شدد الشريف، على ضرورة التأكد من ملائمة الزيادة في التعريفة برحلة الراكب وعدم استغلال المواطنين، مطالبا المحافظين بالمتابعة المستمرة لمواقف الركاب بالمحافظات للتأكد مع سلامة وأمن الركاب ووسائل النقل والعمل على حل أية مشاكل بالمواقف.

ووجَّه الشريف، المحافظين، بتشديد الرقابة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لمنع استغلال السائقين للزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار وزيادة الأجرة.

وطالب الوزير، كافة المحافظين التنسيق المستمر على مدار اليوم مع مديريات الأمن ومديري المرور والتموين والأجهزة الرقابية وشن حملات مستمرة على كافة المواقف بالمحافظات والطرق والتعامل مع أي مخالفات بكل حزم.

وقال الشريف، إن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار ال٢٤ ساعة لتلقي أية شكاوي بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات.