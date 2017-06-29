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تركيا ترفع دعوى قضائية ضد 3600 شخص بسبب "الإساءة إلى أردوغان"

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مصراوي Masrawy

تركيا ترفع دعوى قضائية ضد 3600 شخص بسبب "الإساءة إلى أردوغان"

03:21 م الخميس 29 يونيو 2017

اسطنبول - (د ب أ):
نقلت وكالة الاناضول التركية للانباء عن وزارة العدل، إن السلطات التركية رفعت دعاوي جنائية ضد 3658 شخصًا بسبب ما يزعم من "الاساءة" إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في عام 2016 .

و خلال عام 2016، تم إقامة 46193 دعوى ضد أشخاص، يتم اتهامهم بالجريمة الأعم، المتمثلة في "الاساءة إلى تركيا أو الدولة التركية أو المؤسسات الحكومية التركية".

ويقول منتقدو اردوغان إن قانون الاساءة-الموجود منذ فترة طويلة في السجلات، لكن كان استخدامه قليلا سابقا، يستخدم الآن كوسيلة لترويع ومعاقبة الخصوم.

وكانت محكمة قد أدانت العام الماضي ملكة جمال تركيا السابقة بالاساءة إلى اردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وامتدت القضية إلى ألمانيا، حيث رفع أردوغان أيضا دعوى ضد مقدم البرامج الالماني الساخر يان بويهمرمان، الذي قرأ قصيدة تحتوي على لغة بذيئة في برنامج تلفزيوني، أثار قضايا خاصة بحرية التعبير في البلد الاوروبي.

يذكر أن أردوغان أصبح رئيسا في عام 2014، بعد أن كان رئيسا للوزراء لاكثر من عقد من الزمن.

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