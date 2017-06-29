أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل ستة جنود يمنيين في مأرب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل ستة جنود يمنيين في مأرب

03:17 م الخميس 29 يونيو 2017

مقتل ستة جنود يمنيين في مأرب

مقاتل يمني يحارب مع قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي

(أ ف ب)

قٌتل ستة جنود في اليمن، الخميس، بحسب ما قال مصدر عسكري، في حين تسعى القوات الحكومية لإحكام السيطرة على محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون.

من جهة ثانية، أشار المصدر إلى مقتل 14 متمردًا شيعيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك في مديرية صرواح، آخر المناطق التي لا تزال في قبضة المتمردين في المحافظة السنية.

وتخوض معركة منذ العام الماضي لاستعادة المنطقة الجبلية والمطلة على الطريق الرئيسي للعاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه.

ورغم تدخل على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أن سيطرتها لا تزال تقتصر على الجنوب والمناطق الحدودية مع المملكة.

واعلنت الحكومة تغييرا في القيادة العسكرية الأربعاء وعينت محافظين جددا لثلاث من المحافظات الست التي تسيطر عليها بينها حضرموت وشبوة وجزيرة سقطرى.

وتشهد كل من حضر موت وشبوة نشاطا بارزا لتنظيم القاعدة الذي استفاد من النزاع القائم بين الحكومة والمتمردين لتوسيع وجوده.

وترى واشنطن في "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، أخطر فروع الجماعة الجهادية المتطرفة في العالم.

وقتل في اليمن أكثر من 8 الاف شخص وجرح 40 الف شخص منذ بدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الألمانية: الملك سلمان يرفع العلم السعودي على جزيرتي تيران وصنافير خلال أيام

    الألمانية: الملك سلمان يرفع العلم السعودي على جزيرتي تيران وصنافير

    أخبار
  • السعودية: بعض الأخبار عن علاقة المملكة وروسيا غير صحيحة

    السعودية: بعض الأخبار عن علاقة المملكة وروسيا غير صحيحة

    أخبار
  • الدفاع الجوي الإماراتي يعترض صاروخا باليستيا فوق محافظة مأرب اليمنية

    الدفاع الجوي الإماراتي يعترض صاروخا باليستيا فوق محافظة مأرب اليمنية

    أخبار
  • افتتاحية نيويورك تايمز: طريق الخروج من الفوضى القطرية

    افتتاحية نيويورك تايمز: طريق الخروج من الفوضى القطرية

    أخبار

إعلان

4e5666e73a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات