مقتل ستة جنود يمنيين في مأرب

(أ ف ب)

قٌتل ستة جنود في اليمن، الخميس، بحسب ما قال مصدر عسكري، في حين تسعى القوات الحكومية لإحكام السيطرة على محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون.

من جهة ثانية، أشار المصدر إلى مقتل 14 متمردًا شيعيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك في مديرية صرواح، آخر المناطق التي لا تزال في قبضة المتمردين في المحافظة السنية.

وتخوض الحكومة معركة منذ العام الماضي لاستعادة المنطقة الجبلية والمطلة على الطريق الرئيسي للعاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه.

ورغم تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أن سيطرتها لا تزال تقتصر على الجنوب والمناطق الحدودية مع المملكة.

واعلنت الحكومة تغييرا في القيادة العسكرية الأربعاء وعينت محافظين جددا لثلاث من المحافظات الست التي تسيطر عليها بينها حضرموت وشبوة وجزيرة سقطرى.

وتشهد كل من حضر موت وشبوة نشاطا بارزا لتنظيم القاعدة الذي استفاد من النزاع القائم بين الحكومة والمتمردين لتوسيع وجوده.

وترى واشنطن في "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة، أخطر فروع الجماعة الجهادية المتطرفة في العالم.

وقتل في اليمن أكثر من 8 الاف شخص وجرح 40 الف شخص منذ بدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية.