سيارات الزمن الجميل.. 5 موديلات صدمت العالم في الماضي وننتظرها اليوم

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مخطئ من يظن أن الولع بالسيارات ينتهي عند التعرف على مزايا أحد الموديلات الجديدة، أو متابعة أحدث الأخبار والتقارير الصادرة عن التقنيات المستخدمة في صناعتها، بل إن الأمر يمتد ليشمل ولعا من نوع آخر يتعلق بمزادات السيارات القديمة، والتي كانت ينظر لها على أنها الأعلى من حيث الأداء والقدرات في وقتها، وهو الأمر الذي أكسبها قيمة كبيرة ظلت مصاحبة لها حتى الآن.

وينتظر عشاق السيارات القديمة دخول عدد من الموديلات القديمة التي كانت على قدر كبير من الشهرة وقت صدورها بشكل رسمي منذ سنوات طويلة، وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "أوتو جايد" البريطانية مجموعة من السيارات التاريخية التي ينتظر عشاق المزادات عرضها للبيع للحصول عليها، وجاء على رأسها..

أستون مارتن DBR1

هي أول إصدارات السلسلة الشهيرة الخاصة بالشركة البريطانية، وتم إصدارها عام 1956، وتم إصدارها لمنافسة سيارات "فيراري" و"جاجوار" في فتراتهما الذهبية إبان الفترة من 1950 - 1960، والتي شهدت انطلاقة فعلية للشركات المصنعة للسيارات الرياضية، حيث حظيت "DBR1" على قبول واسع من جانب الجمهور على مستوى العالم بشكل أساسي جعلها محط أنظاره لفترات طويلة.

بورش 917

يمكن وصفها بأنها أيقونة السباقات خلال سبعينيات القرن الماضي، فبعد إصدار الشركة الألمانية لها في عام 1970، احتلت المقدمة في العديد من منافسات سباقات السيارات على مستوى العالم، وهو ما جعلها خالدة في أذهان جمهور السيارات المتابع لتلك المنافسات الشيقة.

فيراري أوفو

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كانت واحدة من السيارات القلائل التي عرفت الأداء القوي للمحركات بإضافة 12 سلندر على شكل "V12"، وهو ما أهلها لتكون واحدة من أسرع ثلاث سيارات على مستوى العالم وذلك في حقبة الخمسينيات، خاصة بعد إصدارها بشكل رسمي عام 1950.

مرسيدس 300SL

لقبت بالسيارة الطائرة بعد إصدارها بشكل رسمي عام 1955، وذلك كون أبوابها كانت تفتح إلى أعلى وليس على الجانبين كما كان معتادا حينها، الأمر الذي شهد إقبالًا قياسيًا على مستوى الشراء خلال الأعوام الأولى لإصدار السيارة بشكل رسمي بواسطة العملاقة الألمانية.

رولز رويس ستريت رود

قد تكون هي أقوى السيارات التي عرضتها المجلة البريطانية في تقريرها، نظرًا لكون "رولز رويس" كانت تسعى دومًا لتشغيل السيارات العادية بمحركات قوية تصلح لتشغيل الطائرات، وهو ما جعل السيارة التي تم إصدارها في عام 1936 واحدة من أقوى السيارات في النصف الأول من القرن الماضي.