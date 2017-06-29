محافظ الوادي الجديد: فرض حالة الطوارئ عقب زيادة أسعار الوقود

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، رفع حالة الاستعداد القصوى، على مستوى المحافظة، لمتابعة تأثير ارتفاع أسعار الوقود على السلع والخدمات، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وكلّف الزملوط، رؤساء الوحدات المحلية، وإدارة المواقف بالمحافظة، والأجهزة المعنية، من المرور، ومباحث المرور، والتموين، ومباحث التموين، بالانتشار وتكثيف الحملات على المواقف، ومحطات الوقود، ومستودعات تعبئة البوتاجاز، بنطاق المحافظة، بحصر ورصد الكميات الموجودة من المحروقات وأسطوانات الغاز، بالأسعار السابقة.

فيما أعلن المحافظ تخصيص خط ساخن رقم 114 وإدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، وصفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير البترول المهندس طارق الملا، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل زيادة أسعار الوقود والمحروقات، التي تأتى ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وضبط الموازنة العامة، وإعادة هيكلة الدعم.

وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أسعارها اليوم الخميس، البنزين والسولار والبوتاجاز، وفق القائمة الجديدة للأسعار، بعد تحريكها، تضمنت، سعر البنزين، 3.65 جنيهات للتر 80 بدلًا 235 قرشًا، و5 جنيهات للتر بنزين 92 بدلًا من 350 قرشًا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشًا إلى 3.65 جنيهات.

كما ارتفع سعر البوتاجاز من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للأسطوانة المنزلية، والتجارية من 30 إلى 60 جنيهًا، والاستلام من المستودع.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.