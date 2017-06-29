مرور القاهرة: إحالة أي سائق مخالف للنيابة العامة فوراً



كتب - فتحي سليمان:

قالت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إن جميع مواقف السيارات مُراقبة، لمنع التلاعب في تعريفة للركوب بشكل كبير مع تكثيف تواجد رجال المرور بمحيط محطات الوقود لضبط حركة السيارات بالمواقف وملاحظة الحالة الأمنية لحين إعلان هيئة السرفيس التعريفة الجديدة ونشرها بكافة المواقف.

وأقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح اليوم، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.

أضافت إدارة المرور، في بيان لها أنها عززت مواقف السيارات بالخدمات السرية، ومباحث المرور بالمواقف لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب، ولمنع تضرر الأهالي من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة على بعض الخطوط الرئيسية في المحافظة ونشرت الخدمات أمام محطات البنزين والمواقف الداخلية والخارجية والميادين والشوارع الرئيسيّة بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية

وأصدر اللواء علاء متولي، تعليمات مشددة لرجال المرور بالاستماع لشكاوى المواطنين ضد جشع السائقين لرصدد أي مخالفات للتعريفة المقررة وإحالة المحاضر إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار البيان، إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أي تجاوزات داخل نطاق المحافظة من سائقي السيارات المختلفة، وفي حالة ضبط أي سائق يتم تحرير المحاضر اللازمة لسائقيها نظرا لطلبهم تحصيل مبالغ مالية مقابل أجرة نقل الركاب بالمخالفة للتعريفة المقررة.