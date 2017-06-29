سائقون يمتنعون عن تحميل الركاب بسوهاج.. ومصدر: تسعيرة جديدة خلال ساعات

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تباينت ردود فعل السائقين وأصحاب السيارات بمواقف محافظة سوهاج، اليوم الخميس، إثر قرار الحكومة برفع سعر الوقود سواء البنزين أو السولار، وفي كل الأحيان لم تتخذ إدارتي المرور والمواقف بالمحافظة أي قرار تجاه أيًا من هذه الحالات، واكتفت بإعلان أنه سيتم تحديد تسعيرة جديدة لجميع المواقف.

وتمسك عدد من السائقين بزيادة الأجرة، حتى يتم تعويض زيادة سعر الوقود، التي أقرتها الحكومة، وتم العمل به في جميع محطات الوقود منذ صباح اليوم الخميس.

ولجأ سائقو بعض المواقف إلى زيادة الأجرة تعويضًا عن رفع سعر الوقود، في الوقت الذي ارتفعت فيه أجرة "سوهاج - طهطا" من 4 إلى 7 جنيهات، و"سوهاج - البلينا" من 5 إلى 10 جنيهات، و"سوهاج - دار السلام" من 5 إلى 10 جنيهات.

فيما ثبتت الأجرة في مواقف العديد من القرى، واكتفى السائقون فيها بزيادة أعداد الركاب عن العدد المحدد.

ونشبت العديد من المشادات الكلامية بين السائقين والركاب بسبب الخلاف على الأجرة الجديدة.

وقال مصدر أمني بإدارة مرور سوهاج لـ"مصراوي"، إنه ستتحدد تسعيرة جديدة لجميع المواقف على مستوى المحافظة خلال الساعات القادمة، ولصقها على سيارات الأجرة، حتى يتم حسم الخلاف بين السائقين والركاب.