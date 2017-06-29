اجتماع عاجل في الإسماعيلية لمناقشة آثار رفع أسعار الوقود

الإسماعيلية_انجي هيبة:

عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا عاجلًا بحضور محمد عبدالسلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، لاستعراض ومناقشة الآثار المترتبة على قرار مجلس الوزراء بتحريك أسعار المواد البترولية، اليوم الخميس.

وأقر مجلس الوزراء زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، اعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق 29 يونيو، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التي جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، ورفع سعر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات للتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات للتر، وغاز البتوجاز من 15 إلى 30 جنيهًا أسطوانة.

وبحث المجتمعون جميع أسعار وتعريفة نقل الركاب على خطوط الأقاليم والمحافظات، من وإلى الإسماعيلية، إضافة إلى الخطوط الداخلية والسرفيس والتاكسي، ومناقشة واستعراض المقترحات الخاصة بتحريك تعريفة نقل الركاب بما لا يسمح بأي شكل من أشكال استغلال بعض السائقين لرفع تسعيرة الأجرة بشكل جزافي، ووفقًا للتقديرات التي وضعها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تضع في الاعتبار معايير الاستهلاك، ومعدلات الزيادة التي نتجت بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا.

وأقر الاجتماع الموافقة على إقرار التسعيرة الجديدة لنقل الركاب، وفي حالة أي شكاوى أو مخالفات، يرجى الاتصال بإدارة المرور على الأرقام التالية - 3207188 و 3207199.

وفي سياق متصل، تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الموقف كاملًا، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن منظومة نقل الركاب بالمحافظة بعد قرار زيادة أسعار الوقود.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.

