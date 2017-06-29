نائب أسيوط: 30 يونيو أنهت المخططات الدولية ضد مصر

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قال النائب جمال عباس نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن ثورة يونيو أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية الفاشية التي كانت تستهدف النيل من سيادة واستقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أن نجاح الثورة كانت بمثابة بداية نهاية المُخططات الدولية ضد مصر.

وأكد النائب في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الشعب المصري بجميع انتماءاته السياسية أثبت للعالم أجمع أنه على وعي ثقافي وسياسي ضد المؤامرات الخارجية لتحقيق الأمن والسلام للحفاظ على وطنه.

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وهنأ عباس، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصري بكافة طوائفه بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.

