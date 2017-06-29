رئيس حزب الجيل: تحريك أسعار الوقود يهدد استقرار البلاد

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رفض حزب الجيل الديمقراطى الزيادات التى أقرتها الحكومة اليوم على أسعار البنزين والبوتجاز، لافتًا إلى أنه سينتج عنها ارتفاع التضخم وأسعار كل السلع والمنتجات.

وقال ناجي الشهابي، رئيس الحزب، فى تصريحات صحفيه له اليوم الخميس، إن هذه الزيادات تأتى تنفيذا لتوجيهات صندوق النقد الدولى، التى تحمل الفقراء ومحدودى الدخل العجز فى الموازنة العامة للدولة، محذرًا من الأهداف الخبيثة للصندوق من ضرب الاستقرار بثورة الجياع، التي تحقق الفوضى الخلاقة التى استطاع الشعب إيقافها فى 30 يونيو.

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وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الغلاء لن يتوقف وسيشمل أسعار الكهرباء والغاز والمياه وباقى السلع والمنتجات، الأمر الذى يهدد الاستقرار فى البلاد نتيجة عدم قدرة المصريين على تحملها، لافتًا إلى أن قرارات الحكومة واجراءتها لن تحقق إصلاحا حقيقيا للاقتصاد.

وأعلن مجلس الوزراء اليوم الخميس، تحريك أسعار الوقود والمحروقات، ليصبح سعر لتر السولار 3.65 جنيه، وبنزين 80 بسعر 3.65 جنيه، وبنزين 92 بسعر 5 جنيهات للتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز 30 جنيها.