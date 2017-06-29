وزير البترول: رفع أسعار الوقود ضروري لتغطية تكلفة الإنتاج

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قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا: إن "الحكومة وقعت في تحدي كبير قبل رفع أسعار الوقود، وهو أن سعر بيع المنتجات البترولية لا يجني سوى متوسط عام 40% من تكلفة الإنتاج، متسائلًا: "من أين سنُغطي التكلفة إذًا؟".

وأضاف "الملا" في تصريحات خاصة لـ"إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، "من أين سندفع أيضًا مستحقات الشريك الأجنبي؟ وكيف سنستورد منتجات بترولية أخرى لإيفاء احتياجات الداخل؟ وكيف سيتم الاستثمار في البنية التحتية والتوسعات؟ وبذلك ندخل في دائرة مغلقة لا تنتهي".

وتابع: "كلما يكون سعر تكلفة المنتج أقرب إلى التكلفة الحقيقية يكون أفضل، وبالتالي فنحن نستهدف من هذه الزيادة أن نصل إلى 60% من سعر التكلفة، وبالتالي مازال هناك 40% دعم على الوقود".

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واستكمل وزير البترول "نعلم أن القرارات صعبة، ولكننا نسير بالتوزاي مع إجراءات حماية اجتماعية، وبهذه العوائد سنُحسن من السيولة المالية والقدرة على الاستثمار".