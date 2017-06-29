السيسي يتقدم مشيعي جثمان قائد المنطقة الشمالية العسكرية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تقدم القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد ظهر اليوم تشييع جثمان قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء محمد لطفي، الذي لقى مصرعه فى حادث سير وقع على الطريق الصحراوي أمام مدينة السادات بمحافظة المنوفية أثناء توجهه من القاهرة إلى الإسكندرية مساء أمس.

وشارك فى تشييع الجثمان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والقائد العام وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار ورئيس الأركان الفريق محمود حجازى وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعدد كبير من كبار قادة القوات المسلحة وأهل الفقيد.

وكان قد وقع الحادث مساء أمس نتيجة انقلاب السيارة التي كان يستقلها اللواء محمد لطفي، وتم نقله إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون إلا أنه فارق الحياة متاثرا بحراحه .

شاهد أيضا

ونعت القوات المسلحة، فى بيان، ببالغ الحزن والأسى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وتقدمت بخالص التعازى لأسرة الفقيد، داعين الله "عز وجل" أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.