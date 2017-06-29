أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

السيسي يتقدم مشيعي جثمان قائد المنطقة الشمالية العسكرية

Google+ Print
السيسي يتقدم مشيعي جثمان قائد المنطقة الشمالية العسكرية السيسي يتقدم مشيعي جثمان قائد المنطقة الشمالية العسكرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تقدم القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد ظهر اليوم تشييع جثمان قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء محمد لطفي، الذي لقى مصرعه فى حادث سير وقع على الطريق الصحراوي أمام مدينة السادات بمحافظة المنوفية أثناء توجهه من القاهرة إلى الإسكندرية مساء أمس.

وشارك فى تشييع الجثمان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والقائد العام وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار ورئيس الأركان الفريق محمود حجازى وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعدد كبير من كبار قادة القوات المسلحة وأهل الفقيد.

وكان قد وقع الحادث مساء أمس نتيجة انقلاب السيارة التي كان يستقلها اللواء محمد لطفي، وتم نقله إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون إلا أنه فارق الحياة متاثرا بحراحه .

شاهد أيضا

ونعت القوات المسلحة، فى بيان، ببالغ الحزن والأسى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وتقدمت بخالص التعازى لأسرة الفقيد، داعين الله "عز وجل" أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)

نقيب المرشدين: السيسي مقصرش في دعم السياحة (فيديو)