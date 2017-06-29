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ذا تايمز: فقراء مصر يصارعون ارتفاع الأسعار

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ذا تايمز: فقراء مصر يصارعون ارتفاع الأسعار ذا تايمز: فقراء مصر يصارعون ارتفاع الأسعار

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بعنوان "فقراء يصارعون ارتفاع الوقود" قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إنه بعد زيادة أسعار البنزين وغاز الطهي في إطار خفض الدعم الحكومي، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع حالة السخط بين المواطنين المصريين".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "خفض الدعم هو خطوة لازمة ومرجوةP بعد حصول القاهرة على قرض صندوق النقد الذي يبلغ 12 مليار دولار، والذي تحتاجه البلاد لتخفيف الأزمة المالية المتصاعدة، ومع ذلك، فإن هذا الأمر سوف يمس أفقر المواطنين بشكل قاس".

ولفتت إلى أن "هذه الزيادة أعلى بكثير مما كان متوقعا وتأتي للمرة الثانية منذ تعويم  العملة المحلية (الجنيه) في نوفمبر الماضي، والتي أدت لارتفاع أسعار أسطوانات الغاز".

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واستكملت "التضخم كان قد ضرب الفقراء في مصر بشكل خطير"، ناقلة عن أحمد (34 عاما) -سائق إحدى سيارات الأجرة بالقاهرة- قوله  إن "اسطوانات الغاز عادة ما تباع بالمناطق الريفية أو الأحياء الفقيرة؛ ولهذا فقد يلجأ المواطنون إلى أنواع من الوقود أقل جودة في ظل زيادة الأسعار"، مضيفا "الناس تشعر بالإحباط، وسيزيد هذا الأمر الأن في ظل التطور الجديد". 

وقال للصحيفة البريطانية "كنا في انتظار زيادة أسعار الكهرباء منذ فترة، وارتفاع أسعار الوقود سيزيد من تكلفة السلع الأخرى"، وذكرت "ذا تايمز" أن "أسعار الغذاء تضخمت الشهر الماضي إلى  40 % في وقت  يبلغ  فيه عدد سكان مصر 90 مليون نسمة، ويعيش ثلثهم تحت خط الفقر".

وأضافت أن "الرئيس المصري عبد الفتاح والذي وصل للسلطة قبل 4 أعوام يواجه المزيد من الضغوط ويحاول جاهدا تحسين البلاد ومحاربة الإرهاب في سيناء". 

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