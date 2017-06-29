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«النقل العام بالإسكندرية»: لا نية لرفع أسعار التذاكر

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«النقل العام بالإسكندرية»: لا نية لرفع أسعار التذاكر «النقل العام بالإسكندرية»: لا نية لرفع أسعار التذاكر

التحرير

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أكد اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أن الهيئة لا تعتزم رفع تذاكر الترام أو أتوبيسات النقل العام، وذلك على خلفية قرار رفع أسعار الوقود.

وأضاف "عليوة"، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن أسعار التذاكر لكافة وسائل أسطول النقل العام بالمحافظة ستظل ثابتة ولا نية لزيادتها مستقبلاً.

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الجدير بالذكر أن  أسطول النقل العام بالإسكندرية يتضمن 718 أتوبيس و119 ترام "خط المدينة" و43 ترام "خط الرمل، فضلا عن 4 أتوبيسات "دورين.

كانت الحكومة قد أقرت زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من اليوم.

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التحرير

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