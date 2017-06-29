نائب السويس: زيادة أسعار الوقود غباء سياسي غير مسبوق

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تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بطلب استدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسبب قرارات زيادة أسعار الوقود.

وقال كمال في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن زيادة أسعار الوقود غباء سياسي غير مسبوق، كأنها هدية للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

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وأشار، نائب السويس، إلى أن تلك القرارات الصادرة جاءت في توقيت خاطئ يتوافق مع أساليب حكومات ما قبل ثورة 25 يناير، حيث كانت ترفع الأسعار في المساء وأثناء الإجازات وعطلات العيد وفى ظل قانون الطوارئ.

وشدد على حضور رئيس الوزراء وأن حضوره وجوبي متى طلب المجلس ذلك، لمناقشته في هذه القرارات الخطيرة، والتي لها تأثير سلبي على الشعب المصري، مما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في ظل سياسات خاطئة وأحداث متوترة.