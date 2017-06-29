رئيس «طاقة البرلمان»: الحكومة لم تقدم للنواب تفاصيل تسعيرة الوقود

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن اللجنة كانت على علم بزيادة أسعار الوقود، وأن تحريك أسعار الوقود تم بعلم البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم للبرلمان تفاصيل التسعيرة الجديدة المقررة، والإجراءات الواجب اتخاذها لضبط الأسواق.

وأضاف السويدي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الأزمة ليست في علم أو دون علم البرلمان، ولكن الأزمة فى أن وزير البترول لم يقدم تقرير بالأرقام من الحكومة لمجلس النواب عن تفاصيل التسعيرة الجديدة المقررة، فضلًا عن الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها مثل تحديد التعريفات الخاصة بالأجرة، وضبط الأوضاع في الأسواق لحماية المواطنين من جشع التجار والسائقين.

شاهد أيضا

ولفت السويدي - إلى أنه سيتقدم بطلبات إحاطة ضد المهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسبب زيادة أسعار الوقود، دون مناقشة البرلمان في تفاصيل الأسعار ونسب الزيادات، وعدم اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين.