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مساعد مدير أمن القاهرة: التعريفة الجديدة لم تطبق.. ولا توجد شكاوى من الركاب

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مصراوي Masrawy

مساعد مدير أمن القاهرة: التعريفة الجديدة لم تطبق.. ولا توجد شكاوى من الركاب

03:04 م الخميس 29 يونيو 2017

مساعد مدير أمن القاهرة: التعريفة الجديدة لم تطبق.. ولا توجد شكاوى من الركاب

قوات الأمن بمواقف السرفيس

كتب- محمود مصطفى:

قال اللواء هاني جرجس مساعد مدير أمن القاهرة لقطاع الغرب، إن الخدمات الأمنية تواصل عملها بمواقف القاهرة، لعدم استغلال السائقين زيادة السولار والبنزين، ورفع الأجرة.

وأضاف جرجس، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس -خلال متابعته الخدمات الأمنية بموقف عبدالمنعم رياض-، أنه لم ترد حتى الآن شكاوى من الركاب حول زيادة الأجرة، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها فور ورود التعريفة من محافظة القاهرة.

وأشار مساعد مدير أمن القاهرة لقطاع الغرب، إلى أن الخدمات الأمنية ستواصل عملها باستمرار لمتابعة العمل بمواقف السيارات.

كانت وزارة الداخلية دفعت صباح الخميس، ببعض الدوريات الأمنية لمتابعة العمل بموقف عبدالمنعم رياض، بعد زيادة أسعار بعض المواد البترولية.

كان مجلس الوزراء، أقرّ صباح الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من اليوم وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

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