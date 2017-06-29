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جنوب أفريقيا: إعدام ربع مليون طائر لوقف تفشي انفلونزا الطيور

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مصراوي Masrawy

جنوب أفريقيا: إعدام ربع مليون طائر لوقف تفشي انفلونزا الطيور

02:51 م الخميس 29 يونيو 2017

جنوب أفريقيا: إعدام ربع مليون طائر لوقف تفشي انفلونزا الطيور

جوهانسبرج (د ب أ)
ذكرت متحدثة باسم وزارة الزراعة في جنوب إفريقيا اليوم الخميس أنه تم إعدام 260 ألف طائر لوقف تفشي السلالة المعدية بشكل كبير (إتش.5.إن.8) من إنفلونزا الطيور.

وقالت المتحدثة بوميكازي مولابو لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ) أنه تم إعدام الطيور في مزرعتين صناعتين للدواجن، حيث تم الابلاغ عن المرض في إقليم مبومالانجا شمال البلاد.

وأكدت أن زيمبابوي وناميبيا وبوتسوانا علقت واردات الدواجن من جنوب إفريقيا.

وكانت قد فرضت حظرا في جميع أنحاء البلاد على مبيعات الدجاج الحي، كإجراء احترازي.

وسيبقى الحظر ساريا حتى السبت المقبل.

وبعد ذلك، سيضطر المشترون والبائعون لأكثر من خمس دجاجات حية لأي غرض، غير الذبح المباشر لتلبية الشروط، التي تشمل تسجيل انفسهم لدى هيئة التعامل مع أمراض الدواجن وتقديم شهادة صحية، خاصة بالدجاج من طبيب بيطري، طبقا لما ذكره وزير الزراعة سينزيني زوكوانا.

وشدد الوزير على أن "نوع الفيروس الذي نتعامل معه لا يضر بالمواطنين وأن لحم الدجاج المباع في جنوب إفريقيا آمن.

وذكرت وزارة الزراعة أن السلالة الفيروسية "إتش.5.إن.8" يمكن أن تصيب الكثير من أنواع الطيور وهي معدية بشكل كبير.وتتواجد بشكل طبيعي في الكثير من الطيور ويمكن أن تنقل بالاتصال بحيوانات مصابة أو من خلال تناول طعام أو ماء به عدوى".

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