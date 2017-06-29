بالصور.. نشر قوات الأمن بمواقف السرفيس.. ومصدر: لمنع زيادة الأجرة بشكل عشوائي

كتب ـ علاء عمران:

أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية ‏‫كثفت من تواجد قواتها بمواقف سيارات الأجرة والسيرفيس والنقل الجماعي لمراقبة سير العمل بها.

وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية، دفعت بقوات من مديريات الأمن و قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور، لرصد الحالة المرورية وحركة السيارات ومتابعة رد فعل السائقين على زيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة صدرت إلى إدارات المرور بمراقبة مواقف سيارات الأجرة، لمنع استغلال الركاب وعدم زيادة الأجرة بشكل عشوائي.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.