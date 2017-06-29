المشدد 15 عامًا لمندوب مبيعات بتهمة اختلاس ربع مليون جنيه من شركة أدوية



كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بالسجن المشدد 15 عامًا غيابيًا لمندوب مبيعات بشركة "النيل للأدوية"، لاتهامه باختلاس ربع مليون جنيه من جهة عمله.

وأحال المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، محمد السيد أمين، مندوب مبيعات بشركة "النيل للأدوية والصناعات الكيماوية"، إحدى شركات قطاع الأموال التابعة للقابضة، إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الاختلاس.

وجاء في أمر الإحالة رقم ٩٨٥ لسنة ٢٠١٧ كلي وسط القاهرة، أن محمد السيد أمين السيد، مندوب مبيعات بشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، اختلس مبلغ ربع مليون جنيه من المالكين لجهة عمله.

وتبين أن المتهم تحصل على الأموال بموجب ٧ فواتير مستحقة للشركة من شركات أخرى، يتم التعامل معها وتوريد الأدوية إليها، لكنه اختلس ثمنها لنفسه دون توريدها للشركة.

وكشفت شهادة الشاهدة الأولى إلهام حسين أحمد، ٥٧ عامًا، مديرة إدارة حسابات الشركة، بأن المتهم تحصل على قيمة ٧ فواتير مستحقة للشركة جهة عمله، مقابل بضائع تم توزيعها على تلك الشركة بإجمالي مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه، دون توريدها لخزينة الشركة.