اجتماع محافظ الأقصر مع مسئولي "التموين" و"المرور" لاعتماد زيادة أسعار الوقود

الأقصر – محمد محروس:

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، مع كل من مسئولي مديرية التموين ومسئولي إدارة المرور بالمحافظة، لمناقشة واعتماد تطبيق زيادة أسعار المواد البترولية، والذي يترتب عليه رفع قيمة تعريفة سيارات الأجرة داخل المحافظة.

وأوضح سيد الطاهر، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الاسعار الجديدة المقررة من قبل وزارة التموين على المواد البترولية كالآتي: "زيادة سعر السولار من 235 قرشًا إلى 365 قرشًا للتر، وزيادة بنزين 80 من 235 قرشًا إلى 365 قرشًا للتر، بينما ارتفع بنزين 92 من 3.50 جنيها إلى 5 جنيهات للتر".

وأضاف الطاهر: "كما تم رفع قيمة أسطوانات البوتاجاز المنزلي، إذ يتسلمها أصحاب المستودعات بسعر 27 جنيهًا وتباع للمواطن بسعر 30 جنيهًا، وأسطوانات البوتاجاز التجاري تسلم من محطة التعبئة لأصحاب المستودعات بسعر 54 جنيهًا لتباع بسعر 60 جنيهًا".

وأشار الطاهر إلى تطبيق منظومة السلع التموينية 50 جنيهًا للفرد، اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن تطبيق بحد أقصى 4 أفراد للأسرة وتكون قيمة الفرد الزائد عن الحد الأقصى 25 جنيهًا.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.