أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

اجتماع محافظ الأقصر مع مسئولي "التموين" و"المرور" لاعتماد زيادة أسعار الوقود

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اجتماع محافظ الأقصر مع مسئولي "" و"المرور" لاعتماد زيادة الوقود

02:42 م الخميس 29 يونيو 2017

الأقصر – محمد محروس:

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، مع كل من مسئولي مديرية التموين ومسئولي إدارة المرور بالمحافظة، لمناقشة واعتماد تطبيق زيادة أسعار المواد البترولية، والذي يترتب عليه رفع قيمة تعريفة سيارات الأجرة داخل المحافظة.

وأوضح سيد الطاهر، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الاسعار الجديدة المقررة من قبل وزارة التموين على المواد البترولية كالآتي: "زيادة سعر السولار من 235 قرشًا إلى 365 قرشًا للتر، وزيادة بنزين 80 من 235 قرشًا إلى 365 قرشًا للتر، بينما ارتفع بنزين 92 من 3.50 جنيها إلى 5 جنيهات للتر".

وأضاف الطاهر: "كما تم رفع قيمة أسطوانات البوتاجاز المنزلي، إذ يتسلمها أصحاب المستودعات بسعر 27 جنيهًا وتباع للمواطن بسعر 30 جنيهًا، وأسطوانات البوتاجاز التجاري تسلم من محطة التعبئة لأصحاب المستودعات بسعر 54 جنيهًا لتباع بسعر 60 جنيهًا".

وأشار الطاهر إلى تطبيق منظومة السلع التموينية 50 جنيهًا للفرد، اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن تطبيق بحد أقصى 4 أفراد للأسرة وتكون قيمة الفرد الزائد عن الحد الأقصى 25 جنيهًا.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رسميًا.. محافظ الإسكندرية يعلن التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة

    رسميًا.. محافظ الإسكندرية يعلن التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة

    أخبار

  • "أمن المنوفية": لم نشهد أي تجاوزات بمواقف المحافظة

    أخبار
  • إدارة مواقف الوادي الجديد: 15% زيادة في أسعار تعريفة الأجرة (صور)

    إدارة مواقف الوادي الجديد: 15% زيادة في أسعار تعريفة الأجرة (صور)

    أخبار

  • "ميناء الإسكندرية": حركة نقل البضائع لم تتأثر برفع أسعار الوقود

    أخبار

إعلان

05593a7fc8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه