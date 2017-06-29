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إدارة مواقف الوادي الجديد: 15% زيادة في أسعار تعريفة الأجرة (صور)

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مصراوي Masrawy

إدارة مواقف الوادي الجديد: 15% زيادة في تعريفة الأجرة (صور)

02:36 م الخميس 29 يونيو 2017

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بالصور.. مدير أمن أسوان يطالب السائقين بعدم المغالاة في

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بالصور.. مدير أمن أسوان يطالب السائقين بعدم المغالاة في "الأجرة"

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال مدير إدارة المواقف بمحافظة الوادي الجديد، معتمد عبدالمعتصم، اليوم الخميس، إن زيادة تعريفة الأجرة سواء الخاصة بخطوط النقل الداخلي أو الخارجي، ستتراوح ما بين 5- 15 % بعد تحريك أسعار الوقود.

وأكد معتمد، لـ"مصراوي"، أن تفاصيل الأجرة ستعلن مساء اليوم الخميس، أو صباح الجمعة على الأكثر عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا للمواقف بديوان عام المحافظة، بحضور مديري المرور والطرق والتموين برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد، بسبب تواجد المحافظ وسكرتير عام المحافظة في القاهرة، في مأموريات عمل مع بعض الوزارات.

وأشار إلى أنه حتى الآن يتم نقل الركاب على أسعار التعريفة القديمة، ولا توجد أي مشكلات أو مشاحنات بين سائقي الأجرة والركاب.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.

 

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مصراوي Masrawy

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