"ميناء الإسكندرية": حركة نقل البضائع لم تتأثر برفع أسعار الوقود

الإسكندرية – محمد عامر:

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة العمل ونقل البضائع من وإلى مينائي الإسكندرية تجري بشكل طبيعي دون تأثير لقرار رفع أسعار الوقود.

وأشار الغندور إلى دخول وخروج 8 آلاف شاحنة عامة، تحمل آلاف الأطنان من البضائع المتنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى وصول سفن تحمل 210 آلاف طن بضائع وسلع استراتيجية.

وأقر مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات للتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات للتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للأسطوانة.

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.