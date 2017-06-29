رئيس الوزراء يتابع تداعيات زيادة أسعار الوقود عبر "الفيديو كونفرنس"

كتب- محمد غايات:

يتوجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، إلى مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وذلك لمتابعة قرار تحريك أسعار المواد البترولية.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء عدد من الاتصالات بالمحافظين والمسئولين -عبر "الفيديو كونفرنس"- ومتابعة محطات تزويد الوقود ومنافذ توزيع إسطونات البوتاجاز بالإضافة إلى فرض رقابة على مواقف سيارات الأجرة ومدى التزامهم بالتعريفة التي حددتها الدول وفقا للدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ويتابع إسماعيل أيضًا، آخر تطورات حصاد القمح لهذا الموسم والوقوف على الأعداد التي تم استلامها من المزراعين.

كما يتناول الاتصال متابعة الجهود المبذولة لاستعادة كامل الأراضي المملوكة للدولة وإزالة التعديات عليها، فضلاً عن إعادة الاستفادة من الأراضي المستردة على الوجه الأمثل باستمرار هذه الجهود، وعدم التهاون مع أي متعدٍ على هذه الأراضي.

كان مجلس الوزراء، أقرّ صباح الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من اليوم وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.