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وكيل زراعة البرلمان يعتزم استجواب رئيس الوزراء بعد زيادة أسعار الوقود

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مصراوي Masrawy

وكيل زراعة البرلمان يعتزم استجواب رئيس الوزراء بعد زيادة الوقود

02:45 م الخميس 29 يونيو 2017

وكيل زراعة البرلمان يعتزم استجواب رئيس الوزراء بعد زيادة أسعار الوقود

كتب- أحمد مسعد:

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه يعتزم تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للرد على القرار التي اتخذته برفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي، واصفًا القرار بـ"التعسفي بالدرجة الأولى".

ولفت إلى أن الحكومة لم تراع محدودي الدخل ولا حتى الطبقة المتوسطة.

وأضاف تمراز في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الفلاحين أكثر الفئات التي ستتضرر من هذا القرار، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة منذ إعلان الحكومة عن أسعار الوقود الجديدة.

وطالب عضو مجلس النواب، بزيادة أسعار المحاصيل التعاقدية وعلى رأسها: "قصب السكر، القمح، البنجر".
كان مجلس الوزراء، أقرّ صباح الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من اليوم وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيه/اسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشًا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشًا بدلًا من 260 قرشًا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.

 

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مصراوي Masrawy

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