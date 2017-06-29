بعثة الزمالك تصل مطار «لوساكا» بزامبيا قبل الطيران لـ«هراري»

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار لوساكا في زامبيا بعد رحلة طيران لمدة ثلاث ساعات ونصف من مطار أديس أبابا.

وتمكث البعثة في مطار لوساكا في الطائرة لمدة ساعة واحدة ثم تستأنف الرحلة إلى مدينة هراري عاصمة زيمبابوي في رحلة لمدة ساعتين.

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وكانت بعثة الزمالك تحركت في الثانية والنصف فجر اليوم في رحلة شاقة، لمواجهة فريق كابس يونايتد بطل زيمبابوي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقي.

ويلتقي الزمالك بنظيره كابس يونايتد الأحد المقبل في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.