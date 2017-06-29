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النقل العام بالإسكندرية: لا زيادات في سعر تذكرة الأتوبيس والترام

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مصراوي Masrawy

النقل العام بالإسكندرية: لا زيادات في سعر تذكرة الأتوبيس والترام

02:31 م الخميس 29 يونيو 2017

النقل العام بالإسكندرية: لا زيادات في سعر تذكرة الأتوبيس والترام

النقل العام بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أكد اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، عدم وجود نية لزيادة تذاكر الترام أو أتوبيسات النقل العام، بعد قرار برفع أسعار الوقود فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأشار "عليوة" فى تصريح لـ"مصراوى" إلى تثبيت أسعار التذاكر لأسطول النقل العام والترام، قائلًا: "لا زيادة في أسعار التذاكر.. ولم نفكر حتى في زيادتها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالمحافظة، أن أسطول النقل العام بالإسكندرية يتضمن 718 أتوبيس و119 ترام "خط المدينة" و43 ترام "خط الرمل"، فضلًا عن 4 أتوبيسات "دورين".

كان مجلس الوزراء، أقرّ صباح اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من الثامنة صباح اليوم، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه للتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، والبتوجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للأسطوانة".

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.

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مصراوي Masrawy

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