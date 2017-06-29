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تطورات جديدة في صراع التعاقد مع سانشيز

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تطورات جديدة في صراع التعاقد مع سانشيز تطورات جديدة في صراع التعاقد مع سانشيز

التحرير

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ذكرت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية، اليوم الخميس، أن ناديي بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي، انسحبا من سباق التعاقد مع الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، نجم فريق أرسنال، لضمه خلال الميركاتو الجاري.

وأضافت الصحيفة أن لا يوجد أي فريق ينافس نادي مانشستر سيتي في سباق التعاقد مع الدولي التشيلي صاحب الـ29 عامًا، الذي يعد هدف رئيسي للإسباني بيب جواريدولا، مدرب السيتي.

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وتابعت الصحيفة بأن مسؤولي أرسنال لن يدعون أليكسيس سانشيز يغادر الفريق بأقل من 50 مليون جنيه إٍسترليني، علاوة على أنهم يريدون التعاقد مع من سيحل مكانه أولآ.

الجدير بالذكر أن الدولي التشيلي قدم موسمًا مميزًا مع أرسنال في جميع المسابقات، حيث شارك في 51 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 4.229 دقيقة، مسجلآ 30 هدفًا وصنع 19 آخرين.

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التحرير

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