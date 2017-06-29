ماتيب: لست راضي عن أدائي وأسعى للاستفادة من الموسم الماضي

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أكد الدولي الكاميروني جويل ماتيب، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أنه ليس راضي عن أدائه بشكل كلي ويسعى إلى الاستفادة من الموسم الماضي لكي يتمكن من تحسين مستواه، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته اليوم الخميس، للموقع الرسمي للريدز.

وقال ماتيب: "أحب امتلاك الكرة ويعتبر هذا الأمر من أفضل الأمور عندما تكون على أرض الملعب، أبذل قصارى جهدي لكي أساهم في صنع الفرص بالإضافة إلى مساعدة زملائي، أنتقد أدائي الشخصي بشكل دائم وأسعى إلى التحسن أكثر باستمرار، يجب عليك العمل جاهداً وأن تستمر بالمحاولة والتعلم، وستتمكن بعد ذلك من تحسين مستواك".

وأضاف الدولي الكاميروني: "كنت أعرف الكثير عن الدوري الإنجليزي قبل المجيء هنا، وكانت لدي فكرة عما يمكنني توقعه لأنني تابعت الكثير من المباريات، لذلك حرصت على الاستعداد بشكل جيد من البداية، ربما الفرق الكبيرة تقدم أداء أفضل من غيرها، ولكن لا يوجد شك بأن جميع الفرق تعطي كل ما لديها في مباريات هذا الدوري".

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وإختتم مدافع ليفربول: "الكرة تنتقل من جهة إلى جهة أخرى بشكل مستمر على أرض الملعب، لذلك من السهل أن تكون في موقف ضعيف في حال عدم تقديم أفضل مستوياتك، من المهم أن تحافظ على تركيزك لأن يمكن لموقف واحد تحديد مصير المباراة".

الجدير بالذكر أن الدولي الكاميروني الذي يتفوق دائماً في الهواء بفضل طول قامته تألق في موسمه الأول مع الريدز بعد الانتقال لصفوفهم قادمًا من نادي شالكه الألماني في العام الماضي.