الإنتر يمنح اليونايتد مهلة أخيرة لضم «بيريسيتش»

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ذكرت صحيفة ل«اجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، اليوم الخميس، أن نادي إنتر ميلان أخبر نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن جناح الفريق الكرواتي ايفان بيريسيتش، سيكون متاح للبيع حتى 1 يوليو فقط، مقابل 50 مليون يورو، وبعدها لن يكون للبيع.

وأَضافت الصحيفة أن إنتر بدأ مفاوضات تجديد عقد ايفان بيريسيتش صاحب الـ28 عامًا، بعد طلب لوتشانو سباليتي، المدير الفني للفريق، والنادي يريد تمديد عقده لعامين آخرين حتى 2022.

وإختتمت بأن إنتر يجهّز عقدًا جديدًا للدولي الكرواتي، براتب أسبوعي يقدر بـ85 ألف جنيه إسترليني في محاولة أخيرة للإبقاء على اللاعب.

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ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشتسر يونايتد، لضم الدولي الكرواتي، خلال الميركاتو الحالي، بعد تألقه مع إنتر منذ انضامه من صفوف فولفسبورج الألماني في 2015.

وتشير الأرقام إلى إيفان بيريسيتش، سجل مع الإنتر 10 أهداف وصنع 6 آخرينمنذ انضمامه للفريق، فيما سجل 16 هدفًا خلال 56 مباراة مع منتخب بلاده.