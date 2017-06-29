ميركل تستقبل ماي في مباحثات تمهيدية لقمة العشرين

برلين (د ب أ)

استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس في لقاء لمدة نصف ساعة في ديوان المستشارية.

وتواردت أنباء من قبل عن أن اللقاء قد يتناول الدور الخاص لبريطانيا في مجموعة العشرين "جي20" في ظل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم ميركل بعد ذلك الالتقاء مع جميع المشاركين الأوروبيين في مجموعة العشرين من أجل الاطلاع بشكل شخصي على الموضوعات الرئيسة لقمة العشرين في هامبورج.

وإلى جانب ماي، من المتوقع أن يشارك في القمة رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر ورئيس البرلمان الأوروبي دونالد توسك ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني ورئيس الحكومة الهولندية مارك روته ورئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج.

وكانت المستشارة الألمانية قد أوضحت أهدافها لقمة مجموعة العشرين في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج" صباح اليوم .

وانتقدت ميركل بشكل غير مباشر سياسية الانعزال التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موضوعات محورية مثل حماية المناخ والتجارة العالمية.

وشددت على ضرورة أن يصدر من قمة العشرين "إشارة للإصرار".

ومن المقرر أن يلتقي رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين "جي20" خلال قمة المجموعة يومي 7 و8 يوليو القادم من أجل التشاور بشأن عدة موضوعات من بينها مكافحة الإرهاب وحماية المناخ والتجارة الحرة.