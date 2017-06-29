بسبب الأجرة.. سائقو "بركة السبع" يضربون عن العمل.. ورئيس المدينة: جاري حل الأزمة

المنوفية – مروة فاضل:

امتنع العشرات من أصحاب سيارات الأجرة والأتوبيسات، بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، عن العمل، وأوقفوا سياراتهم في صفوف متوازية أمام المواقف الرسمية، أسفل الكوبري العلوي بالطريق السريع، وأمام موقف شبين الكوم، معلنين رفضهم العمل لحين النظر في زيادة أسعار التعريفة الرسمية.

وقال محمد علي، سائق، إنهم لن ينقلوا الركاب بالتعريفة القديمة، مضيفًا أنه لابد من زيادة التعريفة بالمقارنة بارتفاع اسعار الوقود.

واشتكى السائقون، من العمل بأسعار الوقود الجديدة، قائلين: "خراب بيوت ووقف حال، وخسائر فادحة لجميع السائقين وأصحاب السيارات".

وطالب السائقون، بالإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار الميكروباص، قبل الانتهاء من الإجازات الرسمية وحدوث مشادات ومشاجرات بين الركاب والسائقين.

يأتي هذا بينما أكد الدكتور ياسر الجندي، رئيس مجلس مدينة بركة السبع، أنه تدخل مع كافة العاملين بالمجلس لحل الأزمة واتفق مع السائقيين على العمل بالتعريفة القديمة حتى وصول قرار المحافظ بالتعريفة الجديدة.

وقال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن أقصى زيادة سيتحملها مستقلو المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود ستكون 10% مما يدفعونه، وهناك خطة للحكومة لضبط تعريفة الركوب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل، للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود.